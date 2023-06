Fedez, bordate contro il rapper: "Puzza pure di morto"

29 giugno 2023 a

"Per chiarire: Love Mi fa danni ingenti tanto quanti ne fa una Virgin o una RadioFreccia. Quando l'alternativa al degrado odierno è la nostalgia da karaoke che non aggiunge nulla, allora l'ecosistema puzza pure di morto. Serve altro. Serve aprire la finestra": parole dure quelle usate da Enrico Silvestrin per parlare del concerto benefico organizzato da Fedez in piazza del Duomo di Milano.

L'ex v-jay, insomma, non ha apprezzato affatto lo spettacolo. Che ha avuto tra i suoi ospiti Achille Lauro, Angelina Mango, Annalisa, Articolo 31, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma. Silvestrin, poi, è andato avanti con le critiche su Twitter: "Questo paese è chiuso in se stesso ma prima di chiuderlo era già povero culturalmente. Ora si replica una matrice scadente con copie ancora più scadenti. Non sappiamo nulla di cosa sia la musica nel resto del mondo. Si stanno facendo danni immensi. Ai giovani serve il presente".

Ma non è tutto. Silvestrin ha anche disprezzato tutti quelli che hanno partecipato all'evento, definendoli "disagiati senza cultura" e ha accusato il paese di essere privo di visione e futuro a causa della normalizzazione della mediocrità e dell'assenza di alternative: "Stamme*** andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della me*** di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura".