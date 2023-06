Ornella Muti, lo sfogo è un caso: "Come se fossero senza peccato..."

30 giugno 2023 a

a

a

"Se facesse cinema solo chi è immacolato non lavorerebbe più nessuno...": Ornella Muti si è confessata in una lunga e intima intervista con il quotidiano La Stampa. Mentre esce oggi nelle sale il suo ultimo film: "Lo sposo indeciso" di Giorgio Amato. Il cast è d'eccezione e comprende, oltre a lei, Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Claudia Gerini.

"Cose orribili come l'Isola dei famosi": Ornella Muti, bomba su Mediaset

Parlando dei registi che l'hanno diretta, poi, la Muti non ha rinnegato Woody Allen, a differenza di tanti altri attori: "Non è mai stato condannato per nulla. Gli americani sono speciali nell’arte dello scagliare la prima pietra, come se fossero tutti senza peccato".

"Chi mi ha preso a schiaffi sul set fino a farmi piangere": Ornella Muti-choc

Sul movimento MeToo, che ha scombussolato il mondo del cinema ormai cinque anni fa, l'attrice è stata netta: "Diciamo che ha messo sul chi va là molti personaggi del cinema. Io stessa sull’argomento ne avrei da raccontare. Mia madre mi ha sempre accompagnato ai provini fino alla maggiore età e dopo sono stata brava a non ritrovarmi in situazioni potenzialmente pericolose. Anche qui però si è andati oltre. Oggi gli uomini non sanno più come provarci, se ci fanno una carezza sul braccio hanno paura che li denunciamo. Il che è assurdo".