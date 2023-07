Ilary Blasi, la foto-schiaffo di Totti diventa virale: chi c'è insieme a Noemi Bocchi

01 luglio 2023 a

a

a

Questa volta Francesco Totti non si nasconde. Il Pupone si gode le vacanze negli Stati Uniti. Un viaggio lungo per assaporare un po' di relax dopo un anno travagliato scandito dalle carte bollate con Ilary Blasi per la causa di separazione. Totti ha deciso di mostrarsi sorridente in compagnia di Noemi Bocchi e dei figli in un selfie che ha fatto letteralmente il giro del web. Infatti nella foto i figli di Totti sono in compagnia di Noemi Bocchi.

Nello scatto ci sono Cristian, Chanel e Isabel Totti. Tutti sorridenti in questo nuovo quadretto di famiglia. Insomma a quanto pare anche tra i figli di Totti e Blasi pare sia tornata la serenità che mancava da tempo. La sepraazione dei genitori è stata lunga e accompagnata da continui gossip sui giornali e dalle cronache giudiziarie.

Sei milioni di debiti: Francesco Totti, altra mazzata dopo Ilary Blasi

Ora finalmente il tempo della pace. Ma di certo Ilary non avrà ben digerito la presenza dei figli accanto a Totti. "La mamma è sempre la mamma", si diceva una volta. In realtà la coppia scoppiata ha sempre fatto sapere di voler puntare a un modello di famiglia allargata con i nuovi partner, Bastian e Noemi, al centro della vita dei figli insieme ai rispettivi genitori. Ma quello scatto negli Usa, sotto la scritta Hollywood, inutile negarlo, è stato un buffetto di Totti sul volto di Ilary.