Ilary Blasi, l'indiscrezione choc: "Che fine fa a Mediaset", tam tam impazzito

Tv Blog rivela un retroscena che se confermato potrebbe essere clamoroso. A quanto pare, secondo il sito specializzato in news che riguardano il piccolo schermo, Ilary Blasi potrebbe restare a bocca asciutta nella prossima stagione. Infatti a quanto pare non rientrerebbe nei piani di Mediaset. In azienda, dunque, sempre secondo Tv Blog, avrebbero deciso di non affidare una conduzione alla Blasi. L'Isola dei Famosi si dovrebbe fare comunque, ma senza la Blasi.

Il tutto rientrerebbe in un piano fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi per un rinnovamento totale dei palinsesti, dei programmi e dei conduttori. Una doccia gelata la Blasi che rischia di ricevere una batosta fortissima. Ribadiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e di voci ma di certo cresce l'attesa per conoscere i prossimi palinsesti del Biscione.

Dopo l'esclusione di Barbara d'Urso da Pomeriggio Cinque, la Blasi potrebbe essere la seconda grande vittima della rivoluzione partita a Cologno Monzese. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire l'esatta definizione di questi palinsesti. Poi i giochi saranno davvero fatti e sapremo con certezza chi è dentro e chi è fuori.