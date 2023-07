Lory Del Santo, "faccio l'amore, il mio fidanzato 30enne...": rivelazioni intimissime

02 luglio 2023 a

Lory Del Santo si racconta. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 durante "I Lunatici", l'ex modella e showgirl parla della sua relazione con Marco Cucolo. Ma non solo. "Sono in un momento per me buono - esordisce ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio -, perché ho la sensazione di aver passato quelle fasi della vita in cui dovevo essere sempre in tensione per la carriera, il successo, il lavoro. Ora sono in pensione intellettuale". Al suo fianco, Cucolo, appunto, con cui la passione sembra non finire.

"Faccio ancora l'amore - racconta -, certo. Il mio compagno ha trent'anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io. Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare. Poi a una certa età viene la pigrizia, ma fare l'amore è sempre bello ed è giusto farlo. Finché si può facciamolo".

Il periodo da cacciatrice di uomini è però solo un ricordo, visto che ora nella sua vita c'è solo Marco. "Ho scoperto di avere questa indole da giovanissima. Mi bastava passeggiare in un centro per fare impazzire tutti. Era incredibile, all'inizio pensavo fosse una cosa magica. Era come essere alle giostre, meraviglioso. La bellezza la devi anche gestire, mantenere, puoi averla e perderla in un attimo. Se hai un patrimonio lo devi curare".