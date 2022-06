Lory Del Santo, "cosa ha fatto quel viscido": l'accusa-choc sconvolge Ilary Blasi

Francesco Fredella 28 giugno 2022 a

Tutti contro Lory Del Santo. Forse esagerando un po', l'ex concorrente dell'Isola dei famosi - durante l'ultima puntata in onda lunedì 27 giugno - viene ancora presa di mira.

Arriva la finale del programma di Canale 5, attesissima. Al televoto, dopo un'accesa sfida con Mercedesz Henger finiscono Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. Ilary Blasi chiede, a questo punto, agli ex naufraghi in studio di esprimere un’opinione sui ragazzi. E la Del Santo va giù pesante. Senza limiti. “Lui a è stato così viscido…È stato il viscido perfetto. Lo salvo...": sono parole durissime che spiazzano anche la conduttrice.

La Del Santo resta impassibile come una sfinge mentre il pubblico appare abbastanza inferocito. Forse l'ex naufraga esagera nei confronti di Luca Daffrè? “Non esagerare Lory…Dai, addirittura?! Ma perché dici viscido?”, puntualizza Ilary. E lei continua: “Lui faceva da tramite tra il nostro gruppo e quell’altro…Faceva il doppio gioco…”. Ma a pungere la Del Santo ci pensa Edoardo Tavassi, che dice: “Vedete come fa lei? Dici di volerlo salvare perché è viscido. Ecco come fa lei…”. Silenzio assoluto in studio.

Poi in studio parla Floriana Secondi, reduce da un'esperienza lampo all'Isola dei famosi. Anche lei parla del ballottaggio tra la De Vitis, ex di Paolo Brosio, e Luca Daffrè. Ma non si esprime più di tanto, non commenta. Tra colpi di scena e difficoltà, a vincere questa edizione dell'Isola è Nicolas Vaporidis: l'attore di "Notte prima degli esami" si piazza al primo posto. Secondo a sorpresa Luca Daffré, poco conosciuto al pubblico televisivo. Terza Carmen Di Pietro.

