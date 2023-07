Annalisa, come non l'avete mai vista: spunta la foto del matrimonio

05 luglio 2023 a

Annalisa ha detto di nuovo sì al compagno Francesco Muglia, direttore marketing della Costa Crociere. I due si sono sposati prima con rito religioso blindatissimo ad Assisi e poi in Liguria, sulla spiaggia dell'Eco del Mare Night & Day Beach Club, che affaccia sul Golfo dei Poeti. A pubblicare in esclusiva le foto della seconda cerimonia è il settimanale Chi. Che comunque racconta entrambi i matrimoni.

Il rito religioso è stato celebrato nella privacy più totale il 29 giugno nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Con un aperitivo subito dopo nel Chiostro di San Francesco, chiuso al pubblico per l'occasione. Poi sposi e invitati avrebbero continuato i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale. Due giorni dopo, Annalisa e Francesco hanno rinnovato le loro promesse in una cerimonia più allargata.

Alle seconde nozze c'erano anche tanti volti noti tra gli ospiti, come quello di Maria De Filippi, vestita in completo giallo e sneakers, la collega e amica Alessandra Amoroso, il cantante Fabio Rovazzi, l'influencer Veronica Ferraro e Rudy Zerbi. Per il rito civile in Liguria, la cantante ha scelto un mini abito in pizzo bianco con maniche lunghe trasparenti e collo alto, tutto decorato con una cascata di cristalli, e tacchi a spillo. L'abito, firmato Dolce e Gabbana, lo aveva mostrato lei stessa a due giorni dalle nozze sui social. I capelli, invece, erano raccolti in una coda alta.