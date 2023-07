Elisabetta Gregoraci, "Dopo Briatore...": confessione privatissima sugli uomini

05 luglio 2023 a

Momento di confessioni per Elisabetta Gregoraci. Dopo aver debuttato anche quest'anno con Battiti Live, la conduttrice si racconta. E lo fa partendo dall'ex marito Flavio Briatore, nonché padre del suo Nathan Falco. "È più che un uomo in vista, lui è Flavio Briatore: uno che riempie le pagine dei giornali, una figura imponente. E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati". L'imprenditore però non è nuovo alle polemiche, tanto che la showgirl - raggiunta dal settimanale Chi - ammette: "È un uomo intelligente che ama provocare: e spesso ha ragione, ma a volte forse potrebbe dire meno. È quello che continuo a consigliargli di fare".

Eppure ad oggi nella sua vita, nonostante i rapporti con Briatore siano ottimi, c'è Giulio Fratini. Una relazione, la loro, tenuta fino all'ultimo segreta. Poi la verità: "L’ho dovuto fare perché sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri".

I due sono legati da tempo. Galeotto un incontro in treno: "Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino". E chissà che in futuro non arrivino anche le nozze.