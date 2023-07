Amici, Lorella Cuccarini: "Io via da Mediaset?", la riposta esplosiva

07 luglio 2023 a

A Viale Mazzini le hanno promesso mari e monti, ma lei ha detto no, non le è ancora andato giù come è stata trattata: Lorella Cuccarini resta a Mediaset confermata come prof di canto ad Amici. È stata lei stessa a farlo capire ai suoi follower rispondendo alla domanda specifica di uno di loro: “Secondo voi?”, ha detto Lorella suggelando il tutto con un bacio rivolto a tutti i suoi seguaci e ai fan del programma. La cosa non era così scontata. In questo periodo di grandi cambiamenti per Mediaset sono stati tanti i personaggi che si sono trovati esclusi dalla programmazione televisiva della prossima stagione. Ma non lei che ha scelto di restare. Eppure, ha rivelato Dagospia, la Rai aveva proposto alla Cuccarini di prendere il posto di Serena Bortone che ha lasciato la conduzione di Oggi è un altro giorno, in onda nel pomeriggio su Rai 1. In aggiunta pare che le siano state proposte anche alcune prime serate ma nulla ha avuto la meglio sulla volontà della Cuccarini di rimenare fedele a Mediaset.

Una decisione quella della Cuccarini che pare ovvia dopo il burrascoso addio alla Rete ammiraglia. Ricorda Gossipetv.it che nella stagione televisiva 2019/2020 la ballerina affiancava Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta. Un ruolo per il quale non era arrivata la conferma per la stagione successiva e che aveva fatto sollevare un polverone a causa di alcune critiche mosse dalla stessa Cuccarini nei confronti del collega Matano, accusato di maschilismo e prevaricazione. Ed ecco che nel momento del bisogno, a tendere una mano alla conduttrice è stata proprio Maria De Filippi che l’ha chiamata a entrare a far parte del cast di Amici. Dove è stata confermata anche per la prossima stagione.