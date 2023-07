Francesco Giorgino, "finita la Fatwa": schiaffi alla sinistra, come torna su Rai 1

07 luglio 2023 a

Il grande ritorno di Francesco Giorgino. L'ex mezzobusto del Tg1, il volto forse più riconoscibile del telegiornale di Rai 1 messo in panchina dal direttore Monica Maggioni in nome del turnover nel giugno 2022, un anno fa esatto: Giorgino era stato sostituito insieme alle colleghe Emma D'Aquino e Laura Chimenti con le emergenti Elisa Anzaldo, Giorgia Cardinaletti e Alessio Zucchini.

Finita la Fatwa, come ironicamente scrive Dagospia, oggi l'ex conduttore dell'edizione più vista, quelle delle 20, approda al lunedì sera in seconda serata con un nuovo talk, XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, una delle sorprese dei palinsesti di viale Mazzini per la stagione 2023-24. Si tratta di un programma di approfondimento settimanale sull'attualità, con varie declinazioni. Tra le sorprese della proposta giornalista e informativa della tv pubblica, anche la penna di Libero Filippo Facci, che avrà una striscia quotidiana su Rai 2, I facci vostri, proprio prima del Tg2 delle 13.

Annunciata e confermata, in seconda serata, Luisella Costamagna con Tango, descritto come un mix di "attualità, costume e un pizzico di leggerezza". Approderà a Rai 3, ormai ex TeleKabul in tutto e per tutto, invece, Nunzia De Girolamo, che dopo Ciao Maschio su Rai 1 torna con un altro talk dal titolo ancora provvisorio, Botta e risposta, sempre il lunedì in prime time. In access ci sarà ancora Marco Damilano con Il cavallo e la torre, uno dei pochi nomi "di sinistra" che ha accettato di restare al suo posto senza agitare lo spauracchio della censura, come fatto qualche settimana fa da Fabio Fazio e Lucia Annunziata.