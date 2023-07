Francesca Fagnani, "ecco il primo ospite": un nome clamoroso

09 luglio 2023 a

a

a

Sarà un inizio bomba quello di Belve il programma della Rai divenuto ormai cult e uno dei favoriti del pubblico. Com’è noto, Francesca Fagnani tende a non risparmiarsi mai nelle interviste, e il primo ospite che risponderà alle sue domande darà sicuramente tante soddisfazioni ai telespettatori. La giornalista e conduttrice ha svelato il suo nome durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La prima puntata vedrà in studio Stefano De Martino. Tra domande sulla carriera e, inevitabilmente, anche sulla sua vita personale, che da anni continua a essere al centro delle cronache rosa, il ballerino si legge su Gossipetv.com ha smosso l'entusiasmo dei fans. Del resto su De Martino sembra aver puntato la nuova dirigenza Rai: il conduttore, infatti, oltre a tornare in seconda serata con il suo Bar Stella“ approderà anche in prima serata su Rai 2 con De Martino Show” Si tratta di due prime serate di ispirazione teatrale, che andranno in onda rispettivamente il 14 e il 21 dicembre del 2023.

Impensabile Francesca Fagnani: ecco cosa ha "piazzato" al centro del salotto di casa sua

Quanto a Belve, tra i prossimi ospiti di Francesca Fragnani ci sarà anche Barbara d’Urso. Ora che la conduttrice non condurrà più Pomeriggio Cinque e con l’imminente scadenza del suo contratto con Mediaset, sono in tanti, rivela Gossipetv.com a volere un incontro tra la Fagnani e ‘Barbarella’. Dopo la recente intervista bomba a Repubblica, è chiaro che la presentatrice abbia molta voglia di parlare e di dire la sua verità, per cui i telespettatori non potrebbero immaginare posto più adatto di Belve. Francesca Fagnani ha già espresso su Twitter il desiderio di poter averla nel programma, quindi non resta che aspettare per sentirne delle belle.