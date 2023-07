Mediaset, voce-bomba sulla De Filippi: "Perché parte in anticipo"

11 luglio 2023 a

Inizio anticipato per Maria De Filippi. Il volto di Mediaset andrà in onda con Uomini e Donne l’11 settembre e non il 18. A confermarlo è Lorenzo Pugnaloni tramite una Story Instagram. Cosa ci sia dietro la scelta non è dato sapersi, ma con ogni probabilità c'entra La volta buona, programma della concorrenza in onda su Rai Uno con Caterina Balivo. Diverso discorso per quanto riguarda le registrazioni.

Uomini e Donne verrà registrato a partire dal 28/il 31 agosto. In questo momento lo staff del programma sta lavorando al cast dei tronisti, dei corteggiatori e delle figure del Trono Over. Riconfermati nel ruolo di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche Amici, altro talent della De Filippi, potrebbe iniziare prima del previsto. Ossia, domenica 17 settembre, nel pomeriggio. Come sempre sarà suddiviso in due fasi. Il percorso dei futuri alunni culminerà nel Serale, che avrà inizio in primavera.

Per quanto riguarda Tu sì que vales, la nuova edizione ha già una novità. Anzi due. Dopo anni non ci sarà Belen Rodriguez che ha deciso di lasciare la trasmissione. Mentre Teo Mammucari sarà sostituito da Luciana Littizzetto. Dunque a presentare saranno in tre e non più in quattro: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.