Pier Silvio Berlusconi, lo spiffero da Mediaset: "Nomi bocciati", chi rischia

Una voce fa il giro di Mediaset: "Pier Silvio Berlusconi ha bocciato tutti i nomi della lista per il Gf Vip". Parole molto pesanti che emergono da un retroscena del Fatto che riporta cosa sta succedendo in questi giorni tra i corridoi del Biscione. Di certo l'indiscrezione su Pier Silvio Berlusconi non stupisce più di tanto. Infatti l'ad di Mediaset ha più volte ribadito la voglia di un cambio di passo. Di un nuovo percorso che cambi radicalmente il volto di Mediaset.

E così in questi ultimi mesi è stato impegnato in una vera e propria rivoluzione per allontanare il trash proprio da Mediaset. La scelta più importante in questo senso è stata quella di mettere mano sui reality. Si dice che la rimozione dalla condizione dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi sia proprio legata a un cambiamento di stile del programma. Ma anche l'addio di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque potrebbe rientrare in questo schema.

Dentro la Berlinguer e la Merlino per dare a Mediaset un respiro più istituzionale e più vicino al giornalismo raccontato in tv. E così anche la lista dei nomi di Signorini per il Gf diventa terreno di scontro. Staremo a vedere cosa accadrà.