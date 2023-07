Barbara d'Urso, lo spiffero: "È pronta a farlo", uno schiaffone a Pier Silvio?

12 luglio 2023 a

a

a

Barbara d'Urso non si arrende. Dopo lo stop a Pomeriggio Cinque e il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice sotto contratto Mediaset fino a dicembre potrebbe dar vita a un grosso colpo di scena. Se da un lato Urbano Cairo ha smentito presunti contatti tra la d'Urso e La7, dalla Rai invece arrivano spifferi pesanti. Come riporta ilTempo, la d'Urso potrebbe essere ospite di Mara Venier a Domenica In.

Un tradimento epocale su Mediaset e magari, chissà, raccontare davanti al pubblico di Rai Uno la sua verità sull'addio a Pomeriggio Cinque. Diversi rumors parlano di una d'Urso agguerrita pronta anche ad accomodarsi sulle poltroncine della Venier.

"È evidente che...". D'Urso via da Mediaset? La teoria di Matano: cosa c'è davvero dietro

E a giudicare dai toni usati negli ultimi tempi con uno sfogo in piena regola apparso su Repubblica c'è da giurare che la d'Urso non si tirerà indietro. In questa calda estate il telemercato ha quasi sostituito un noiosissimo calciomercato. Mai come in questa stagione di nuovi palinsesti, abbiamo assistito a un cambio della guardia in diversi programmi e ad addii clamorosi, basti pensare a Fazio e Littizzetto. E a quanto pare i colpi di scena non sono ancora finiti...