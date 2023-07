Fittipaldi-Senaldi, lite in studio: "Cosa grave", "Il tuo vizio"

12 luglio 2023 a

a

a

"Daniela Santanchè non è processata perché non è stata rinviata a giudizio". Pietro Senaldi risponde così al plotone di esecuzione che gli si presenta a In Onda nella puntata di martedì 11 luglio. Qui su La7, ecco che Emiliano Fittipaldi passa alle accuse: "Hai detto una cosa grave, come spesso ti capita di dire, ossia che non te ne frega niente se viene condannata in falso in bilancio. Invece ti dovrebbe importare, perché avremmo un ministro condannato per un reato". Ma il condirettore di Libero non ci sta: "Non ho detto questo. Hai il vizio di cambiare la realtà".

"Meloni vittima? Ti comunico che...": Bocchino asfalta Giannini: caos in studio

Poco prima Senaldi ha commentato la richiesta di dimissioni avanzata dall'opposizione nei confronti del ministro del Turismo. "È un'esponente di primo piano di Fratelli d'Italia e chi ha votato FdI lo sapeva - ha spiegato -. Il suo mandato è nelle mani di Meloni, e gli italiani non ritirano la fiducia a FdI come testimoniano i sondaggi". Perché quindi Santanchè dovrebbe dimettersi? "Perché ha mentito? Bene, ma qualcuno ha chiesto le dimissioni di Roberto Speranza o di Mario Draghi quando, mentendo e sapendo di mentire, hanno detto agli italiani 'vaccinatevi e non vi ammalerete'?".

Video su questo argomento "Non partecipo al processo mediatico": Santanchè zittisce la polemica

E in studio è entrata subito a gamba tese la conduttrice Marianna Aprile: "Ti hanno fatto vaccinare e sei vivo". Da qui l'affermazione di Senaldi tanto contestata dal collega: "Se Santanchè ha fatto un falso in bilancio, che è tutto da dimostrare, a me non cambia niente ma che uno mi abbia detto 'vaccinati e non ti ammalerai' per me è una menzogna. Non è una cosa no vax".