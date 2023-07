Eros Ramazzotti, l'ex moglie: "Colpita da un tumore, mi hanno operata"

12 luglio 2023 a

Periodo buio per Marica Pellegrinelli. L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è sfogata sui social dove ha condiviso un difficile periodo vissuto lo scorso anno. "Un anno fa - ha scritto - mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento".

Ora è acqua passata, come lei stessa conferma: "Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta... La mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri".

Tanti i messaggi di affetto arrivati sotto il lungo post della modella. Tra questi, Melissa Satta, Juliana Moreira, Laura Barriales e, ovviamente, del fidanzato William Kouam Djoko. Con il nuovo compagno, dj ucraino-camerunense, è legata da tempo. Alle spalle, appunto, il matrimonio con Ramazzotti da cui ha avuto due figli.