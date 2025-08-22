Eros Ramazzotti, ecco il nuovo singolo: in pista dopo tre anni

A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale Una Storia importante World Tour, Eros Ramazzotti pubblica oggi il nuovo singolo Il mio giorno preferito (anche in versione spagnola, Mi día preferido) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo. Scritto dallo stesso Ramazzotti, Edoardo D'Erme, Tommaso Paradiso, Canova, Antonio Cirigliano e prodotto da Canova.

Sempre oggi sarà rilasciato il video del singolo che ha la regia di Giacomo Triglia. In occasione di questa nuova uscita Ramazzotti ha lanciato anche un contest mondiale che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 e 18 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. Con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti ha deiciso di non fermarsi.