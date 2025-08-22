Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Eros Ramazzotti, ecco il nuovo singolo: in pista dopo tre anni

di Andrea Vallevenerdì 22 agosto 2025
Eros Ramazzotti, ecco il nuovo singolo: in pista dopo tre anni

1' di lettura

A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale Una Storia importante World Tour, Eros Ramazzotti pubblica oggi il nuovo singolo Il mio giorno preferito (anche in versione spagnola, Mi día preferido) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo. Scritto dallo stesso Ramazzotti, Edoardo D'Erme, Tommaso Paradiso, Canova, Antonio Cirigliano e prodotto da Canova.

Sempre oggi sarà rilasciato il video del singolo che ha la regia di Giacomo Triglia. In occasione di questa nuova uscita Ramazzotti ha lanciato anche un contest mondiale che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 e 18 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. Con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti ha deiciso di non fermarsi.

Vasco Rossi, ormai le star si vendono un anno prima: ecco come

Non sapendo bene, a volte, cosa ci aspetta il domani, scopriamo con un certo stupore che un sacco di fan della musica li...

Il tour mondiale inizierà a febbraio 2026 e sarà anticipato appunto dal doppio appuntamento di Amsterdam. Il tour toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America -Canada e America Latina.

Il Volo sconvolge Canale 5: chi salta in palinsesto (e chi c'è con loro)

Partenza a singhiozzo per l'Isola dei famosi, che dovrà presto lasciare spazio alla serata evento firmata Il ...

Caso-Bova Bova, Martina Ceretti apparsa nel video di Eros Ramazzotti

Patemi Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Una str***, snob, se la tira". Cosa è costretta a subire

Dolore infinito Fausto Cogliati, il lutto che travolge Ultimo: "Il tuo segreto maledetto"

tageros ramazzotti

Caso-Bova Bova, Martina Ceretti apparsa nel video di Eros Ramazzotti

Patemi Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Una str***, snob, se la tira". Cosa è costretta a subire

Dolore infinito Fausto Cogliati, il lutto che travolge Ultimo: "Il tuo segreto maledetto"

ti potrebbero interessare

505x325

Bova, Martina Ceretti apparsa nel video di Eros Ramazzotti

613x443

Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Una str***, snob, se la tira". Cosa è costretta a subire

311x176

Fausto Cogliati, il lutto che travolge Ultimo: "Il tuo segreto maledetto"

311x176

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, "la carriola": foto inedita, tam tam impazzito