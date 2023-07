Michelle Hunziker sconvolta da Berlusconi: "Meglio farlo prima di morire"

13 luglio 2023 a

"A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste": Michelle Hunziker ha parlato della sua prima estate da single in un'intervista al settimanale Oggi.

Nonostante i due divorzi, poi, la showgirl svizzera ha confessato di credere ancora nell'amore: "Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti". Proprio sul nipotino, Cesare, ha detto: "È stata un’esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenerlo tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione".

Infine un aneddoto su Silvio Berlusconi: "Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. La sua energia catalizzava chiunque… Io l’ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse e così gli domandai: 'Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?'. Lui rispose: 'Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti'".