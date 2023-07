Belen, tam tam impazzito: De Martino addio, con chi è mano nella mano

15 luglio 2023 a

Tam tam impazzito su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono lasciati? A rafforzare il sospetto sono le immagini della festa di compleanno di Ignazio Moser che ha spento 31 candeline. Al party organizzato al Mimosa Polo Club, a Pogliano Milanese, a due passi dal capoluogo lombardo c'erano tutti i familiari e gli amici più stretti. Tutti con fidanzati o fidanzate al seguito. Ovviamente c'era la fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez, Belen, e i genitori Veronica e Gustavo, quindi il fratello Jeremias con la compagna Deborah Togni. E attenzione, perché l'unico grande assente era proprio De Martino.

Secondo i fan della coppia Stefano in questo momento non ha impegni di lavoro, tanto che nei giorni scorsi è stato a Londra con il figlio Santiago (e senza Belen). Non solo. Pare anche che De Martino ieri 14 luglio fosse a Milano visto che sul suo profilo Instagram ha postato alcuni video mentre si trovava in macchina in città.

Soprattutto, come rileva Deianira Marzano, esperta di gossip, è stato mandato uno scatto in cui durante la festa di Ignazio, Belen Rodriguez stringe la mano a un misterioso uomo... Un imprenditore, si dice. Ma la notizia è solo una indiscrezione, tutta da verificare.