Alessia Marcuzzi, rovinosa caduta: "Come una polla", dove mette il ghiaccio...

Una passeggiata sulle strade rocciose di Formentera e qualcosa va storto. A raccontare la disavventura è stata Alessia Marcuzzi. Mentre si gode il sole di Formentera, la conduttrice di Boomerissima ha voluto concedersi un momento di relax con una passeggiata tra le rocce che annunciano il panorama mozzafiato di Formentera. Ma a un certo punto la stessa Marcuzzi è scivolata tra le rocce. E così dopo la rovinosa caduta ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower.

Con una foto postata sui social, la Marcuzzi ha spiegato tutto. Nella foto, Alessia Marcuzzi è distesa su un lettino con un asciugamano a rinfrescare la fronte, dove probabilmente ha lievemente sbattuto, e con una borsa di ghiaccio posata sulla coscia per fermare la formazione di un ematoma, causato dalla caduta. Alessia ha scritto, ironica: "Non cambio mai. Faccio sempre la strada più difficile.

Sono caduta sulle rocce come una polla". Insomma solo una caduta che per fortuna non ha provocato grossi problemi alla Marcuzzi. Ma i fan sui social le hanno mandato cuoricini e like augurandole di tornare presto in forma per godersi la vacanza.