Elisabetta Gregoraci, la confessione: "Tutto può cambiare"

"Ho ancora le farfalle nello stomaco": Elisabetta Gregoraci è soddisfatta della sua settima conduzione di Battiti Live, l’evento musicale itinerante dell’estate organizzato da Radio Norba. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha spiegato: "In scena tutto può cambiare, e quello che ti eri preparata magari non serve più. E stare in pista dalle 10 di mattina alle 4 di notte non è facile… ma bellissimo”.

Parlando dei suoi gusti musicali, poi, la conduttrice ha rivelato: "Sono una romanticona, amo la musica italiana e spesso pesco nel passato. Mio figlio, invece, ascolta soprattutto rap e trap. Anche se quando era nel pancione gli facevo sentire Mozart, perché la musica classica rasserena i bambini”.

Infine, la conduttrice ha rivelato che se il figlio volesse entrare nel mondo dello spettacolo lo lascerebbe libero. Non lo vede invece come pilota di Formula 1: “Per fortuna è troppo alto per fare il pilota. Meglio così perché io sto in ansia anche quando va sullo skateboard”. La prima puntata di Battiti Live andrà in onda questa sera alle 21:30 circa su Italia 1. Tra i cantanti che si alterneranno sul palco ci sono Angelina Mango, Gemelli Diversi, Emma, Achille Lauro, Anna, Annalisa, Fedez, Negramaro, Paola e Chiara e tanti altri.