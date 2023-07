Rai 3, impensabile promozione in prima serata: chi la spunta

Roberto Tortora 21 luglio 2023 a

a

a

Novità all’orizzonte di casa Rai che, nonostante la presentazione dei palinsesti invernali lo scorso 7 luglio, è ancora un cantiere aperto dove potrebbero venir costruite sorprese dell’ultim’ora. Una di queste riguarda la prima serata di Rai 3 e a candidarsi a diventare programma d’approfondimento giornalistico di punta è Petrolio, condotto da Duilio Giammaria, che sembra avere tutte le carte in regola per spuntarla.

Un “giacimento attivo di televisione e servizio pubblico dal 2013”, quando approdò nella seconda serata di Rai1 per volere dell’allora vice-direttore Ludovico Di Meo. Negli anni poi il programma si è evoluto e da format di seconda serata, è diventato un più articolato programma da prime time. Il ritorno di Petrolio, in realtà, è previsto già in autunno su Rai3, ma al sabato pomeriggio, al posto di Frontiere.

Al momento, sul terzo canale della tv di Stato è previsto uno scenario in cui il martedì sera ci saranno Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo, con i programmi Indovina Chi Viene A Cena e Botta e Risposta, quest’ultimo titolo ancora non definitivo. E Petrolio ha un’autorevolezza che l’ha portato negli anni a superare, in alcune serate, la fatidica soglia del 10% di share. Non solo, si è aggiudicato anche importanti premi, fra i quali l‘ABU Prizes 2021 ed è stato fra i più graditi nel sistema “Qualitel” insieme a La Vita in diretta e Che tempo che fa.

Può, perciò, candidarsi a diventare la proposta alternativa Rai ai talk di La7 e di Rete 4. La terza rete è rimasta orfana recentemente di molti grandi nomi come Fabio Fazio (approdato a Discovery), Bianca Berlinguer (entrata nella galassia Mediaset) e Lucia Annunziata, che ha deciso di abbandonare il suo Mezz'ora in più. Necessario, perciò, un restyling che eviti un tracollo d’ascolti, legati a figure e volti sedimentati negli anni. I tempi cambiano velocemente e occorre stare sul pezzo.