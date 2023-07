Fiorello, l'annuncio che fa stra-godere la Rai: "Ci siamo..."

22 luglio 2023 a

Sospiro di sollievo - quasi ufficiale - per i milioni di fan di Viva Rai2, il programma-cult condotto da Fiorello nel corso dell'ultima stagione e "congelato" a causa della rivolta dei residenti di via Asiago a Roma, dove si svolgeva ogni mattino all'alba.

Come noto, Rai e Fiorello erano alla caccia di una nuova location idonea, senza la quale - aveva spiegato lo showman siciliano - VivaRai2 non sarebbe tornato in onda. E quella location sarebbe stata trovata: al 99%, insomma, il programma tornerà in onda.

La conferma è arrivata direttamente da Fiorello su Twitter, laddove ha cinguettato: "Ci siamo quasi #location #vivarai2". Insomma, chiarissimo. E si aggiunga che poco prima l'agenzia di stampa LaPresse aveva fatto sapere che la nuova location potrebbe essere il complesso sportivo che si trova ai piedi di Monte Mario.

Problema dunque quasi risolto, con scontata soddisfazione non solo dei fan, ma anche di Fiorello e di tutta Viale Mazzini. Già, si pensi che nella scorsa stagione, la prima, VivaRai2 ha raggiunto in termini di share il 16-17% ad ogni puntata. Cifre da urlo. Cifre irrinunciabili.