Al Bano Carrisi, clamoroso: "Quando è scomparsa Ylenia, Silvio Berlusconi..."

23 luglio 2023 a

Torna sotto ai riflettori, Al Bano Carrisi, il quale ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2024 - una sorta di appello ad Amadeus - ma da solo, insomma senza Romina Power.

E ora il leone di Cellino San Marco torna a parlare in una lunga intervista concessa ad Eva 3000, intervista in cui parla della scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi - la tragedia che ha segnato la sua vita così come quella di Romina - e di Silvio Berlusconi, il quattro volte premier e fondatore di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno.

"Chi voglio a Sanremo": Al Bano scatena un terremoto a Mediaset

Ripercorrendo i drammatici giorni della scomparsa di Ylenia, nel 1994, Al Bano riferendosi proprio a Berlusconi spiega: "Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare - premette -. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti". Dettagli che il cantante non aveva mai rivelato. "Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino", conclude Al Bano Carrisi.