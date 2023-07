Al Bano Carrisi, sotto alle lenzuola... confessione da censura sulla Lecciso

21 luglio 2023 a

Tempo di confessioni, e privatissime, per Al Bano. Il cantante è tornato a parlare di Loredana Lecciso, la compagna che gli è a fianco da lungo tempo e dalla quale ha avuto due figli. "Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta", ha ammesso prima di tornare al loro primo incontro. "L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce: io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme".

Sempre parlando del passato con il settimanale In Famiglia l'artista di Cellino San Marco ha raccontato di aver esordito nel mondo del lavoro da giovanissimo, a Milano, facendo il cameriere in un ristorante situato nei pressi di piazza Duomo. "Distribuivo anche volantini fuori dal locale. Successivamente sono passato al Dollaro, un altro ristorante e in un secondo momento sono andato a lavorare in fabbrica alla Innocenti dove, oltre a lavorare, cantavo tutto il giorno!".

Poi è arrivata la svolta, in concomitanza con un provino: "È accaduto in un periodo in cui in fabbrica ci avevano messo in cassa integrazione: al mattino continuavo a lavorare e nel pomeriggio cantavo, è stato così che sono entrato nel clan dei Celentano". E sul suo nome particolare, ha confessato: "È stato mio padre a scegliere questo nome per me, perchè gli albanesi in guerra gli hanno salvato la vita".