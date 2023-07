Al Bano, in vacanza senza Loredana Lecciso? Scoppia il caso dell'estate

12 luglio 2023 a

Al Bano Carrisi starebbe trascorrendo le vacanze estive lontano da Loredana Lecciso. Come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, il cantante di Cellino San Marco avrebbe deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna, a casa di amici, con la figlia Jasmine. "Il cantante fra un concerto e l’altro può godersi un po’ di vacanze - si legge sulle pagine del magazine - con la figlia è in Costa Smeralda ospite di una coppia di amici”.

Sulla rivista padre e figlia vengono mostrati mentre scherzano, scattano foto e mangiano del buon pesce insieme. Nessuna traccia invece di Loredana Lecciso, che a quanto pare non avrebbe seguito il compagno in tournée. Al Bano e Jasmine sarebbero stati ospiti a Liscia di Vacca, in casa di amici, con un accesso diretto sulla spiaggia privata. Un piccolo paradiso dove ricaricarsi in vista dei nuovi impegni professionali. Se Jasmine ha un rapporto molto solido con papà Al Bano, lo stesso non potrebbe dirsi del suo rapporto con Romina Power. A tal proposito su Chi si legge: "Jasmine vuole molto bene a Cristel e Romina jr, e chiede loro consigli sulle questioni di cuore. Non ha rapporti invece con Romina Power”.