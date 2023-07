Cesara Buonamici candidata? Retroscena: la pazza idea di Matteo Renzi

25 luglio 2023 a

Matteo Renzi con il suo partito Italia Viva sta crollando, tanto che nei sondaggi è dato poco sopra il 2,5 per cento. E naufragata l'alleanza con Azione di Carlo Calenda che lo accusa di "scivolare verso destra", di voler "fare un ragionamento con la maggioranza" e rimasto praticamente solo con "Francesco Bonifazi e metà Elena Boschi", scrive Dagospia in un retroscena, ora Renzi "si è infilato come un serpente in Forza Italia, spacchettata tra un Tajani ostaggio" di Meloni e Ronzulli.

"Sognando un'Opa sul partito vedovo di Silvio Berlusconi", riporta quindi Dago, l'ex premier "ha avuto la brillante di idea di lanciare per la carica di sindaco di Firenze, prevista nella primavera del 2024, in quota Italia Viva, Cesara Buonamici". La giornalista di Mediaset, che è nata a Fiesole, provincia fiorentina, si ricorda nell'articolo, "ha iniziato la sua carriera nell’emittente locale Tele Libera Firenze e scrivendo per il quotidiano La Città".

La Buonamici "ha solide radici toscane e viene considerata in grande rampa di lancio, soprattutto dopo che è stata scelta come opinionista unica per la prossima edizione del Grande Fratello. La visibilità che ne riceverà, con annessa rinfrescata d’immagine in salsa pop", conclude Dago, "potrebbe agevolare la 'somministrazione' agli elettori fiorentini, tradizionalmente di sinistra, di un volto 'berlusconiano' come quello della Buonamici". A questo punto resta solo una domanda: Renzi riuscirà a convicerla?