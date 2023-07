Simone Rugiati, la teoria complottista sul clima: "Miscele spruzzate nell'aria"

26 luglio 2023 a

a

a

Lo chef Simone Rugiati lasciati fornelli, padelle e grembiule, indossa i panni del climatologo e rivela la sua teoria complottista: "Mi sono messo a leggere i vostri messaggi", dice ai suoi follower, "con video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia". Bene, prosegue il cuoco, "si passa da complottisti a toccare questi argomenti ma a me non frega niente". Quindi comincia la sua spiegazione "scientifica", perché secondo lui "esistono delle prove”. Insomma, “esiste una manipolazione climatica: da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere in caso di eventi di Stato".

"Arrivano nuovi virus, ci sono già focolai". Ilaria Capua choc: altra meteo-sciagura

E ancora, attacca Rugiati: "Questo giochino di parare il riscaldamento con delle azioni umane è stato un po’ abusato. In alcune zone si può causare pioggia e siccità”. Quindi dà un consiglio ai propri follower: "Se siete un po’ curiosi queste cose diventano palesi, non vi stupite più di tanto, lo dovete sapere che è così".

"Io dovrei chiedere scusa?". Telese e Aprile lo processano, Senaldi li zittisce | Video

Parole alle quali risponde con un post pubblicato sul suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli, la quale ha condiviso il video dello chef Rugiati, con tanto di commento ironico: "Lo chef Simone Rugiati e la manipolazione climatica: ‘Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere’. Le ha inalate tutte lui mi sa".