Belen-De Martino in crisi? La frase sospetta di mamma Rodriguez

Nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando al di lei ex fidanzato, Fabrizio Corona i due non sarebbero più una coppia già da sei mesi, lui l'avrebbe tradita e lei lo avrebbe lasciato. A far pensare che effettivamente tra i due ci sia maretta, le vacanze da separati: lui al mare in barca, lei in una casa con grande patio, immersa nel verde e con vista sul mare. Ma non solo, perché ad alimentare il dubbio ci pensano alcune foto della modella argentina.

Queste accompagnate dalla descrizione: "E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne", ha scritto Belen mentre anche la mamma di lei, Veronica Cozzani, replicava con un "Avanti morocha".

Si tratta di un'espressione spagnola che in italiano può essere tradotta come "Avanti bruna". E ancora: "Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!" ossia "Avanti bruna, nessuno è morto... e la parte di questa canzone che dice 'anche i più goffi la continuano a remare'!". Il riferimento è alla canzone "Avanti Morocha" di Los Caballeros de la Quema. Una chiara frecciata a De Martino. Non a caso la Cozzani invita la figlia ad andare avanti.