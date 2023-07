Simona Ventura, bomba e sospetto: "Spero che Massimo Giletti..."

Daniele Priori 31 luglio 2023 a

a

a

È un’altra estate felliniana, a Rimini, quella in corso per Simona Ventura che per i prossimi dieci giorni torna ad animare “La Terrazza della Dolce Vita”, salotti culturali en plein air ideati e organizzati da SuperSimo assieme al giornalista e suo compagno di vita, Giovanni Terzi nel luogo più felliniano che c’è: il Grand Hotel del capoluogo romagnolo. Tema di questa quarta edizione sarà “L’amore salverà il mondo”. Primi di una lunga carrellata di ospiti saranno, da stasera alle 19.30, il regista cinematografico e scrittore Pupi Avati assieme a Paola Perego, collega e amica di Simona Ventura in Citofonare Rai 2, il programma che le due signore della Tv conducono assieme, confermato anche per la nuova stagione televisiva.

Simona, ormai Paola Perego se la porta ovunque. È un po’ la sua portafortuna...

«Beh, Citofonare è stato allungato con un’ appendice serale, cosa di cui siamo molto felici e ci stiamo già lavorando. Siamo orgogliose e emozionate per il fatto che l’azienda, promuovendo il programma, ha evidentemente premiato il nostro impegno».

La prima serata sarà un bell’impegno...

«Sicuramente. Il format però resterà quello dell’intrattenimento leggero che ha reso le persone sorridenti la domenica mattina. Mi portavo il necessario per fare le pulizie, i vestiti, i miei vestiti da mettere a posto. La prima serata sarà certamente un po’ diversa senza discostarsi troppo dalla traccia originale».

Sonia Bruganelli, due di picche da Milly Carlucci? Il retroscena di Dagospia

Tornando a Rimini, in questa Terrazza vediamo molta parte del suo mondo a confronto con l’immaginario del grande Federico Fellini. Dov’è il trait d’union?.

«Questa rassegna di incontri vive respirando l’aria di Rimini, luogo del cuore dove Fellini è nato e cresciuto, e si tiene al Grand Hotel che è la quarta gamba del monumento ideale a Fellini, assieme al Museo a lui dedicato in città. Per noi è una responsabilità e un onore poter mettere la nostra rassegna al fianco della straordinaria esperienza imprenditoriale della famiglia Batani che ha costruito un impero partendo dal nulla.Una storia ricca di fascino».



L’amore salverà il mondo è il tema di quest’anno. Ci crede davvero?

«Io sono convinta che alla fine l’amore vincerà. E che non dobbiamo mai perderlo mai, perché resta il filo rosso che lega tutto nel mondo. Il nostro vuole essere un luogo in cui tutte le opinioni saranno rispettate».

Avremo anche altri vip al centro del dibattito televisivo. Chiambretti, Giletti. Con lei un bel tris piemontese. A un’amica come lei sveleranno qualcosa sul loro futuro?

«Sono due cari amici per me ma prima ancora due eccellenti professionisti. Con Massimo Giletti abbiamo fatto insieme il praticantato e poi siamo stati sospesi dall’Ordine dei Giornalisti per aver fatto due spot pubblicitari. Poi lui è stato riammesso. Spero voglia dirci qualcosa anche sul suo futuro televisivo. Di Chiambretti si dice con insistenza che possa tornare in Rai. Cercherò di pungolarlo. In ogni caso sia Piero sia Massimo sono due professionisti di tale livello che non credo possano restare nel limbo».

Barbara D'Urso e Francesca Fagnani, la foto che scatena il sospetto | Guarda

Senta, a proposito di limbo. Lei è stata tra le ultime e più apprezzate conduttrici di Miss Italia. Secondo lei la riproporranno in Rai?

«Me lo auguro. Io l’ho condotta a La7, portando modernizzazione e progresso in un concorso comunque storico che ha fatto sempre scouting di qualità. Oggi la vedrei bene come un reality, assolutamente non trash ma che mostri davvero di più della vita reale delle ragazze».

Da ultimo, realizza questa Terrazza assieme a Giovanni Terzi suo compagno anche nella vita. Come si lavora assieme al proprio partner?

«Io lavoro benissimo assieme al mio compagno. È la prima volta che lavoro assieme alla persona con cui porto avanti un percorso di vita e mi trovo molto bene. Mi posso appoggiare. Lavorando assieme, poi, stiamo anche assieme che è la cosa che ci piace di più al mondo».