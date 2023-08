Myrta Merlino, schiaffo finale a Barbara D'Urso: "Mai avuto tempo"

02 agosto 2023 a

a

a

"Mai avuto tempo di seguirla". Myrta Merlino rompe il silenzio su chi l'ha preceduta nel ruolo di "signora di Canale 5" alla conduzione del rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. “Non vorrei sembrare snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla", dice la giornalista nell'intervista rilasciata a Chi riferendosi a Barbara D'Urso, con la quale però, ci tiene a precisare “abbiamo sempre avuto una grande simpatia".

"Ecco dove e quando torno". Barbara D'Urso, la riscossa: prepararsi al terremoto

"In tutta onestà", aggiunge la Merlino in vacanza a Pantelleria, "spero rimanga”. "Barbara è una grande professionista", precisa la neo conduttrice Mediaset: "fa e ha fatto delle cose che io non sarei nemmeno in grado di fare". "Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti", ha sottolineato Mirta spiegando che da parte sua non c’è né dualismo né rivalità ma è soltanto “cambiata la linea editoriale della rete”.

"Mediaset, i tre super-consiglieri": la rivelazione della Merlino. E sulla D'Urso...

Quindi l'affondo contro la collega rimasta senza trasmissione: "Racconterò l’Italia vera, senza infingimenti e stravolgimenti, così come mi è stato chiesto dall’editore”. E ancora: “Non voglio rendere la verità né patinata né tantomeno spaventosa. Parleremo di attualità, cronaca evitando rigorosamente la caccia al mostro”.