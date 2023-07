Barbara D'Urso, "le casalinghe di Voghera? Esistono": frecciatina alla Merlino

27 luglio 2023 a

"Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove": Barbara D'Urso lo ha detto in un'intervista al Tgr Basilicata, lanciando così una frecciatina a Myrta Merlino, che la sostituirà alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire da settembre. Qualche settimana fa, infatti, l'ex conduttrice de L'Aria che tira su La7 aveva detto: "Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure".

"Mi venivano chieste a Mediaset". Barbara D'Urso, il suo sfogo

Durante il suo intervento, poi, la D'Urso si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi per anni ha definito trash la sua trasmissione: "Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia". Infine, sul suo futuro televisivo: "Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate": questa la rivelazione fatta da Barbara D'Urso a una fan durante il Festival Marateale.