Barbara D'Urso contro Myrta Merlino: "Ecco le mie casalinghe!"

Barbara D'Urso si sta godendo le vacanze in Costiera amalfitana insieme ai suoi amici, in attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro sul fronte lavorativo. A partire da settembre, infatti, non sarà più lei a condurre Pomeriggio 5, ma Myrta Merlino. Proprio quest'ultima, in una recente intervista, ha detto che la cosiddetta “casalinga di Voghera”, spesso presa in causa dalla D'Urso, in realtà non esiste più. Parole che alla conduttrice partenopea non sarebbero piaciute affatto.

Per questo nelle scorse ore, la D’Urso avrebbe lanciato una nuova frecciata alla collega. Parlando in videochiamata con la mamma di uno degli amici in vacanza con lei, ha sottolineato: “Lucia, che stira guardando Pomeriggio 5… stirava”. E poi ha chiosato: "Ciao Lucia, ti amo! Viva le casalinghe! Le mie casalinghe!”.

Al momento, comunque, la D'Urso non si sta solo rilassando in vacanza, ma sta anche mandando avanti la sua agenzia di organizzazione di eventi, la B&Fable. Nel suo ultimo post su Instagram, invece, la conduttrice ha mostrato una foto con Enzo Miccio e a corredo ha scritto: "Serate d’estate in Costiera Amalfitana dove il mare e una cena a lume di candela con gli amici si abbracciano”. Nel frattempo, pare che la presentatrice sia corteggiatissima: in molti vorrebbero intervistarla dopo l’addio a Mediaset e al suo programma storico, Pomeriggio 5.