Barbara D'Urso gela la sua amica: "Uè, bella..."

05 agosto 2023 a

a

a

Barbara D'Urso si sta godendo le vacanze estive in Costiera amalfitana, in attesa di sapere cosa le riserverà il futuro sul fronte lavorativo. Da settembre, infatti, non sarà più lei a condurre Pomeriggio 5, ma Myrta Merlino. Al momento la presentatrice pensa a divertirsi in compagnia di amici, come si vede anche sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato una storia in cui una sua amica elenca le "bellezze" della Costiera: "Noi abbiamo Carmela la parrucchiera, Enza l'estetista, Mafalda la sarta, Bottone il nostro tutto fare...".

"Mai avuto tempo": Myrta Merlino, lo schiaffo finale a Barbara D'Urso

Poi, rivolgendosi alla conduttrice le ha chiesto in modo ironico: "Voi a Milano che tenete?!". A quel punto la D'Urso, con orgoglio, ha immediatamente risposto: "Ue bella io sono di Napoli". La conduttrice, infatti, ha sempre rivendicato le sue origini. Cosa che, in qualche modo, l'ha avvicinata ancor di più al suo pubblico.

"Tutti contro, mi ha voluto lei": il vip rivela, così Barbara D'Urso ha piegato Mediaset

In ogni caso, la Costiera amalfitana, situata in provincia di Salerno, è davvero ricca di bellezze: dalla natura ai paesaggi fino alla cucina tipica e tradizionale. Basti pensare non solo che è una delle maggiori attrazioni dell'estate ma anche che è stata riconosciuta patrimonio Unesco. Non sorprende, quindi, che la D'Urso abbia deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza proprio lì, insieme ai suoi amici.