Barbara D'Urso, "cena a lume di candela con...": spuntano foto clamorose

Nonostante la querelle con Mediaset, Barbara d'Urso passa oltre. In queste ore l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una foto in Costiera amalfitana. La d'Urso non è sola, ma in buona compagnia. Al suo fianco compaiono per lei persone speciali. "Serate d'estate in Costiera amalfitana, dove il mare e una cena a lume di candele con gli amici si abbracciano". È la descrizione a corredo del post social. Nel primo scatto Barbara ha taggato il suo amico Enzo Miccio, mentre nel secondo si nota un numeroso gruppo di amici: Immacolata Battaglia, Eva Grimaldi e Angelica Pizzuti.

Intanto proseguono le frecciate tra la d'Urso e la sua sostituta, Myrta Merlino. Tra le ultime quella che vede la giornalista precisare: "Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta verità, spero rimanga". Da qui però quella che è sembrata una stoccata: "Non ho mai avuto molto tempo per seguirla".