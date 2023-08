Myrta Merlino, il clamoroso primo spot su Canale 5: quel "gesto rubato"

07 agosto 2023 a

Myrta Merlino new entry di Mediaset. La conduttrice sostituisce Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Ecco allora che proprio oggi è stato lanciato il nuovo spot della trasmissione. Il video promozionale, però, non è piaciuto a tutti. Nel filmato inizialmente si vede la giornalista che, schiacciando un tasto di un telecomando, attiva gli schermi. A seguire immagini di città, personaggi ed eventi.

Poi ecco che torna a essere inquadrata la Merlino che, in total white, rischiaccia il tasto per bloccare lo scorrere dei brevi frame di attualità e si presenta al suo nuovo pubblico così: "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi". Tante però le critiche apparse. Tra queste: "I telecomandi che useranno i telespettatori per cambiare canale alle 17?", "Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore", "Matano volerà al 40 per cento di share", "Ha rubato il telecomando del cambio logo di Rete 4 alla Palombelli?".

E ancora: "Il caffeuccio è diventato un gesto popolare, anche qui imiteremo il telecomando. Per cambiar canale". Insomma, la frecciata è palese e sta a sottolineare che manca l'originalità. Non resta dunque che attendere lunedì 4 settembre per scoprire come sarà il nuovo Pomeriggio 5.