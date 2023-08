Maria De Filippi in campo, Mediaset taglia i tempi: qui cambia tutto

05 agosto 2023 a

a

a

Dopo la pausa estiva, quando riprenderanno i programmi in onda su Canale 5? Il calendario di settembre sarebbe già stato deciso, come si legge sul sito di Davide Maggio. Per quanto riguarda la prima serata, il Grande Fratello riaprirà i battenti lunedì 11 settembre, mentre la serata fiction del mercoledì sarà inaugurata il 13 settembre da "Maria Corleone". Al venerdì, prima del ritorno di Ciao Darwin dal 15 settembre, l’8 andrà in scena il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma. Sabato 9 settembre verrà invece riproposto "070" di Renato Zero, già andato in onda lo scorso autunno in due prime serate; mentre dal 16 l’appuntamento sarà con Tú Sí Que Vales, con Maria De Filippi e la novità Luciana Littizzetto. Per quanto riguarda la domenica, i quattro speciali di Caduta Libera di Gerry Scotti partiranno il 24 settembre.

"Un caro saluto a Pier Silvio": Tina Cipollari, parole pesantissime

Passando ai daytime, invece, lunedì 4 settembre riprenderanno Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino e Caduta Libera nella fascia del preserale. Mattino Cinque News ritornerà più tardi, lunedì 25 settembre. Uguale Striscia la Notizia. Uomini e Donne e la striscia quotidiana di Amici dovrebbero tornare lunedì 18 settembre. Anche se il talent sarà preceduto da uno speciale domenica 17 settembre. Nel weekend del 16 e 17 settembre è previsto anche il ritorno di Verissimo di Silvia Toffanin.