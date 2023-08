Ilaria D'Amico? Ora che Buffon si è ritirato... clamoroso in famiglia

09 agosto 2023 a

Detto fatto? Gigi Buffon aveva giurato a Ilaria D'Amico che l'avrebbe sposata quando avrebbe "smesso di giocare". E ora che ha lasciato il Parma, l'ex portiere dovrebbe portare all'altare la giornalista, sua compagna e mamma del suo terzogenito Leopoldo Mattia che ha 7 anni. Come riporta il settimanale Diva e Donna, "ora che Gigi non dovrà più vagare di città in città tutte le domeniche a parare palloni, i tempi possono essere maturi per suggellare questo amore”.

Buffon infatti ha appeso le scarpe al chiodo ma non ha detto addio al calcio visto che prenderà il ruolo che fu di Gianluca Vialli, farà infatti il capodelegazione degli Azzurri con Roberto Mancini. Il campione nel 2014 ha chiuso il matrimonio con Alena Seredova, madre dei suoi primi due figli, Louis Thomas e David Lee, e si è innamorato della D’Amico. Con la quale ha avuto un altro figlio ma non si è mai sposato. I due avevano infatti rimandato le nozze a quando lui sarebbe stato fuori dal campo.

E ora, quindi, potrebbe essere il momento giusto visto che Buffon non dovrà più giocare e avrà molto più temo libero. "Credo che quando succederà sarà per regalarci una festa romantica", aveva detto lei. Adesso tutti aspettano che si faccia al più presto.