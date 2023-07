Reazione a Catena, colpaccio di Marco Liorni: fino a quando resta in onda

08 luglio 2023 a

L'Eredità non ritornerà a settembre come al solito, ma a gennaio e, come è ormai noto, non sarà condotto da Flavio Insinna ma da Pino Insegno. I telespettatori più affezionati, quindi, dovranno aspettare il 2024 per vedere di nuovo il quiz più longevo della televisione italiana. Un game show in cui sette concorrenti si sfidano fino alla fase finale del gioco, la ghigliottina, in cui il campione è chiamato a indovinare una parola attraverso cinque indizi.

Cosa andrà in onda, dunque, al posto dell'Eredità? Reazione a Catena, il programma dell'estate che vede al timone Marco Liorni, continuerà a tenere compagnia al pubblico fino alla fine dell'anno. Sarà ancora questo programma, quindi, a occupare la fascia preserale di Rai 1 per poi fare staffetta con Insegno.

Proprio Insegno è una delle novità più importanti in casa Rai: a lui infatti non sarà affidata solo L'Eredità ma anche Il mercante in fiera, un programma che sempre lui conduceva anni fa su Italia 1 e che andrà in onda dal 18 settembre al 22 dicembre su Rai 2. Si tratta della riedizione televisiva del noto gioco natalizio. Questo quanto reso noto durante la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024 presentati oggi a Napoli.