Pier Silvio Berlusconi, la voce sul Gf: "Mughini entrerà nella casa"

Il Grande Fratello sta per cominciare. Il prossimo 11 settembre partirà la nuova edizione. Come è noto Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare un nuovo stile al programma e ha rifiutato la presenza di alcuni vip che a suo dire potrebbero rendere il prodotto trash. Infatti da qualche tempo Berlusconi ha deciso di cambiare registro sui reality di Mediaset cercando di mettere da parte proprio quei personaggi trash che hanno dominato in questi ultimi anni tra le mura della casa.

E così per cambiare davvero tutto, secondo quanto riporta Dagospia, nella lista dei possibili inquilini che potrebbero popolare la casa più spiata d'Italia, ci sarebbe Giampiero Mughini. Il giornalista e opinionista sarebbe davvero un valore aggiunto all'interno del reality. Un personaggio capace di creare certamente dibattito all'interno della casa. Bisogna capire cosa accadrà davvero l'11 di settembre.

Tra qualche settimana avremo la risposta. Ma di certo, se questa ipotesi venisse confermata, il cast del Gf sarebbe totalmente diverso dagli ultimi. Insomma, la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset è cominciata e la presenza di Mughini all'interno della casa potrebbe rappresentare l'ennesimo segnale in questa direzione. Staremo a vedere...