Maria De Filippi, la voce bomba: chi vuole subito a Mediaset, colpaccio

18 agosto 2023 a

Ilary Blasi, colpo di scena: potrebbe tornare in pista a Mediaset. La conduttrice infatti negli ultimi tempi è stata tagliata fuori dai progetti del Biscione, ma adesso potrebbe presentarsi l'occasione della grande rivincita. Un'occasione che potrebbe arrivare dalle mani di Maria De Filippi, una delle voci più ascoltate nei corridoi del Biscione.

Infatti, secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, proprio la Blasi potrebbe essere in pole position per la conduzione di Temptation Island versione invernale: "Ilary è ironica, ha la battuta pronta e saprebbe aggiungere pepe ai confronti tra coppie che litigano per la gelosia. Di certe questioni, stando al lavoro dei suoi avvocati, pare che se ne intenda. Perché non trarne vantaggio in tv?", si legge sulla rivista. Insomma tra una carta bollata e l'altra nella causa di separazione con Francesco Totti, potrebbe arrivare una bella sorpresa sul fronte professionale.

Di certo la Blasi ha una gran voglia di tornare in tv anche per mettersi alle spalle le polemiche in cui è stata coinvolta negli ultimi tempi. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire quanto sia concreta questa possibilità. Ma di certo si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena tra le mura del Biscione di Cologno Monzese.