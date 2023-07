Alessia Marcuzzi, "chiedo l'aiuto di Salvini e Meloni": la foto choc

22 luglio 2023 a

Fa discutere l'appello su Twitter di Alessia Marcuzzi alla premier Giorgia Meloni e al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. La showgirl e conduttrice di Boomerissima, reduce da un fortunato ritorno su Rai 2 dopo una "vita" a Mediaset, ha condiviso anche su Instragram, tra le sue storie, un video durissimo di sevizie nei confronti di cani. Su Twitter, ha deciso quindi di rivolgersi a due tra le più alte cariche politiche italiane, per sensibilizzarle sul tema e fare pressione affinché il governo prenda misure estreme contro chi commette violenze sugli animali.

Il tema dei maltrattamenti di cani, gatti e non solo appassiona e indigna milioni di italiani, la Marcuzzi è sicuramente in buona compagnia. Ma molti suoi followers contesta il suo messaggio, giudicandolo fuori luogo. "Chiedo a Giorgia Meloni e Matteo Salvini di aiutare la LAVonlus a trovare questo mostro - scrive la Marcuzzi a proposito dell'uomo ritratto nel video condiviso, sicuramente impressionante -, e di intervenire prima possibile affinché si possano salvare questi cani. Grazie".

Le violenze sui tre cani, due segugi italiani e un beagle, sono diventate rapidamente virali, dopo che la LAV di Padova aveva denunciato il fatto ai carabinieri. Gli animali erano stati affidati in custodia giudiziaria all'associazione animalista e trasferiti in un canile di fiducia, dopo il sequestro probatorio disposto dalla Procura di Padova, ma il Tribunale del Riesame aveva stabilito la restituzione dei cani al proprietario ma la LAV ha continuato la sua battaglia ottenendo che i cani non siano più presso l'abitazione dell'uomo. "Non è accettabile che questi animali, che risultano essere di nuovo sotto sequestro per essere messi in salvo, spariscano nel nulla e restino esposti alla reiterazione del reato con anche rischi di peggiori conseguenze quali la loro morte", sono state le parole dell'Associazione in una nota.