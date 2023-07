Alessia Marcuzzi, il gossip su De Martino? "Mi proibiscono di parlare"

28 luglio 2023 a

a

a

"Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale": Alessia Marcuzzi, intervistata da Repubblica, ha parlato così delle notizie di gossip che la riguardano. Di recente è finita nel vortice dei pettegolezzi per un presunto flirt con Stefano De Martino. Cosa che però la conduttrice ha sempre negato. "Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”, ha poi aggiunto la presentatrice di Boomerissima.

Belen Rodriguez, "l'altra ragazza": corna, la bomba (intima e piccantissima) su De Martino

Intanto Belen e Stefano sembrerebbero essere arrivati a un punto di rottura definitivo. Almeno stando alle voci che circolano su di loro. In ogni caso la Marcuzzi, parlando di “notizie assurde”, di fatto smentisce tutto ciò che si dice sul suo conto. Dal punto di vista professionale, invece, la conduttrice sta vivendo un bel momento dopo lo stop dal piccolo schermo di qualche tempo fa.

"De Martino la considera una cretina. E a letto...": Fabrizio Corona, bomba su Belen

Dallo scorso anno, infatti, Alessia Marcuzzi è diventata il volto di Boomerissima, il programma in onda su Rai 2, che dal 31 ottobre tornerà a far compagnia ai telespettatori con la sfida tra boomer e millennial. Sarebbe stata proprio lei, la Marcuzzi, a inventarsi questa trasmissione con Fabrizio Biggio e Valerio Palmieri. A detta sua, il momento più bello della televisione è proprio quello legato alla creazione. Infine, parlando di se stessa, la conduttrice ha rivelato: "Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri”.