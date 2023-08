Alessia Marcuzzi, "puro erotismo": le foto che scatenano il delirio

03 agosto 2023 a

Tutti pazzi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice Rai si trova a Londra insieme alla figlia Mia e ai genitori. Qui ne ha approfittato per scattare alcune foto della nuova collezione della sua linea di borse. Inutile dire che i suoi fan sono impazziti: vestito lungo, rosso bordeaux e sneakers. Così la Marcuzzi si è mostrata mandando tutti in tilt. A migliorare il tutto un'espressione sexy e un sorriso smagliante.

"Sei bellissima, il simbolo dell'erotismo italiano", "Questo colore fa risaltare ancora di più il tuo magnifico sorriso". E ancora "Sempre più bella! Non vedo l'ora di rivederti in televisione", sono solo alcuni dei complimenti arrivati sotto il post. Solo qualche giorno fa la Marcuzzi è tornata al centro del gossip. Il motivo? Il presunto flirt con Stefano De Martino. "Mi ferisce - ha detto -. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale".

E ancora: "Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”, ha poi aggiunto la presentatrice di Boomerissima prima di spiegare che "amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri".