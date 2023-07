Belen, Marcuzzi: "Storia con De Martino? Mi impediscono di parlare"

28 luglio 2023 a

Alessia Marcuzzi al centro del gossip. Il suo nome era apparso qualche anno fa, quando un retroscena parlò di una presunta relazione extraconiugale con Stefano De Martino. E oggi, con una nuova crisi tra il conduttore Rai e la moglie Belen Rodriguez, ecco che le voci sulla Marcuzzi sono tornate a circolare. "Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale - replica a Repubblica -. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi".

Insomma, la Marcuzzi potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa su quello che è il triangolo - sempre che ci sia davvero stato - più discusso. Come persona la conduttrice di Boomerissima si definisce spensierata: "Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote".

Nel suo passato però anche "tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri". Proprio qualche anno fa, la Marcuzzi ha iniziato ad andare in analisi, cosa che l’ha aiutata parecchio. In particolare, la aiuta a gestire il fatto che non si può piacere a tutti, acquistando sicurezza in se stessa.