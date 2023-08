Ilary Blasi salvata da Maria De Filippi? Quale programma vuole affidarle

18 agosto 2023 a

L’Isola dei Famosi è stata messa in soffitta da Mediaset, che non ha intenzione di proporre una nuova edizione nella prossima stagione televisiva. Ciò significa che anche Ilary Blasi è rimasta in panchina: al momento non ha alcun programma da condurre. Maria De Filippi potrebbe però tenderle una grossa mano per evitarle la stessa fine di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, che sono rimaste fuori dai palinsesti.

L’ultima edizione dell’Isola non è stata affatto fortunata, soprattutto in termini di ascolti, ma il pubblico di Mediaset continua ad amare la Blasi, tanto da ritenerla l’unica nota positiva della scorsa Isola. Il flop è stato motivato soprattutto con un cast che non si è rivelato all’altezza: a ciò va aggiunto il fatto che il format sembra avere un po’ fatto il suo tempo. Temptation Island è invece il programma “trash” di punta di Mediaset: l’edizione estiva è stata una bomba e ha spinto l’azienda a provarne una invernale.

Una novità assoluta, che potrebbe andare a vantaggio della Blasi: come riporta il settimanale Nuovo, la De Filippi starebbe valutando la possibilità di affidare Temptation Island a Ilary. La prima opzione resta però Filippo Bisciglia, che è molto amato dai telespettatori di Temptation. Magari potrebbero attuare un po’ di turnover in Mediaset, con la Blasi alla conduzione della versione invernale e Bisciglia di quella classica.