Justine Mattera "terrorizzata": brutale sul Grande Fratello di Pier Silvio

Il Grande Fratello tornerà l’11 settembre con una nuova edizione e con la promessa di essere completamente rivoluzionato per rispettare le indicazioni anti-trash di Pier Silvio Berlusconi. La scorsa edizione è stata troppo sopra le righe per l’editore, che a quanto pare ha imposto una diversa selezione del cast: gli amanti del trash non sono affatto contenti dei cambiamenti in atto, anche perché dai primi nomi che stanno circolando la casa più spiata d’Italia sembra potersi trasformare in una casa… di riposo.

Chi di sicuro non varcherà la celebre porta rossa è Justine Mattera. Intervistata dal settimanale Nuovo, la showgirl ha spiegato senza mezzi termini perché non se la sente di partecipare a un reality come il Grande Fratello: “Sarei terrorizzata dalla noia”. Poi ha aggiunto che le mancherebbe l’aria, dato che è una persona molto sportiva e che ama essere sempre attiva e in giro, respirando la vita a pieni polmoni.

“Non ho nulla contro il trash, ma preferisco essere associata ad altro”, sono le parole con cui la Mattera ha chiuso il discorso sul Grande Fratello Vip. Insomma, di sicuro lei non sarà tra i protagonisti della prossima edizione: non resta che attendere che il cast sarà ufficialmente svelato. Ormai manca poco, dato che l’11 settembre è sempre più vicino.