Maria Teresa Ruta, strazio per la figlia Guenda: "Vedo il dolore"

23 agosto 2023 a

a

a

"Da troppo tempo ti vedo triste, stanca, con il volto cupo. Sei sempre bellissima certo, ma una mamma sa guardare oltre e io, Guenda, nei tuoi occhi vedo il dolore e una profonda malinconia": Maria Teresa Ruta lo ha scritto in una lettera indirizzata alla figlia, Guenda Goria, pubblicata dal settimanale DiPiù. "La causa dei tuoi dispiaceri è legata a questo desiderio di maternità che la vita ti sta negando”, ha poi aggiunto la conduttrice. Guenda, infatti, non starebbe vivendo un periodo facile dopo la perdita di un bambino.

Maria Teresa Ruta, le clamorose corna di Amedeo Goria: "Cos'ho scoperto sulla sua agendina nera"

Nella lettera, la Ruta ha voluto parlare anche del compagno di sua figlia, Mirko Gangitano: "Continua a stare con Mirko. Amatevi, ma senza più pensare al concepimento: anche lui ti ha tranquillizzato, ti ho ribadito che non hai nulla da temere per il vostro amore. Sposatevi. Usa le tue energie, la tua creatività per organizzare questo giorno speciale”. E ancora: "Torna a pensare a te stessa come donna, come attrice e organizza il giorno del tuo sì. Se ti va, possiamo andare a scegliere l’abito”. Parole davvero toccanti. La Ruta, tra l'altro, a breve tornerà in tv: sarà una delle prossime protagoniste della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.