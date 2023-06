Paola Ferrari, Maria Teresa Ruta: "È fuori strada", cosa è successo

09 giugno 2023 a

"La Ferrari è fuori strada… La mia prima Domenica Sportiva risale al 1986, dieci anni prima di lei": Maria Teresa Ruta risponde così alla giornalista Paola Ferrari, che in una recente intervista aveva detto di essere stata la prima donna ad aver condotto una trasmissione sportiva: “Io ho aperto la strada a tante colleghe…”. Ora la Ruta, interpellata dal settimanale Nuovo, l'ha smentita. E ha ricordato anche di aver vinto un Telegatto nel 1984 per il programma Calcio al 13.

In ogni caso, la Ruta ha un buon ricordo della Ferrari. Quando il giornalista del magazine le ha chiesto se avesse mai avuto modo di incontrare la collega giornalista, la presentatrice ha risposto immediatamente di sì: "Abbiamo anche lavorato insieme e ci siamo trovate benissimo. Paola è una gran professionista ed è anche molto brava".

Continuando a parlare della Ferrari, poi, ha aggiunto: "E’ rimasta una giornalista sportiva ancorata al mondo del calcio. Invece io non mi sono accontentata e ho sperimentato la mia creatività in ambiti diversi”. Infine, ricordando i numerosi reality a cui ha partecipato, non ha nascosto di aver avuto grande fegato ad accettare di mettersi alla prova in quel modo: "Ho un record anche nello spettacolo…”.