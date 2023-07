"Cristina Scuccia è fuori dal programma": la bomba che fa tremare l'ex suora

27 luglio 2023 a

Cristina Scuccia fuori da Tale e quale show? Stando a un retroscena di TvBlog, non sarebbe arrivato l’accordo desiderato tra le due parti: “Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai 1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche e anche editoriali”.

A prendere il posto della Scuccia sarebbe stata Jo Squillo, anche se "ancora mancano i dettagli contrattuali”, stando a quanto appreso finora. La cantante, dunque, sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo dopo l’esperienza vissuta a Back to school 2 su Italia 1. Nessun cambiamento, invece, per il resto del cast, composto da Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.

La prima serata dello show di Conti è prevista il 22 settembre 2023. Il programma dovrebbe andare in onda per tutto l’autunno, per poi lasciare il posto alla versione nip, che dovrebbe iniziare a gennaio 2024 e andare in onda il sabato sera. Si tratta della versione Tali e Quali, che nella passata stagione televisiva ha affrontato C’è posta per te di Maria De Filippi.